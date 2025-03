В Индии объявили эвакуацию из-за приближения циклона "Гулаб"

Детали

Метеорологический департамент Индии (IMD) сообщил, что над Бенгальским заливом в субботу образовался циклон "Гулаб", и для северной части штата Андхра-Прадеш и прилегающих южных берегов штата Одиша из-за этого было объявлено предупреждение.

При выходе на берег, скорость ветра может колебаться от 90 до 100 км/ч. Ожидается, что в нескольких районах выпадут сильные дожди.

Поезда на восточном побережье отменены, перенаправлены или перенесены в качестве меры предосторожности.

Власти уже мобилизовали экстренные службы и спасателей.

По интенсивности циклон "Гулаб" будет аналогичен циклону "Титли", который обрушился на штат Одиша в 2018 году.

