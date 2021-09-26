В Индии объявили эвакуацию из-за приближения циклона "Гулаб"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Шторм, спровоцированный циклоном "Гулаб", обрушится сегодня на восточное побережье Индии, где уже объявили эвакуацию местного населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.
Детали
Метеорологический департамент Индии (IMD) сообщил, что над Бенгальским заливом в субботу образовался циклон "Гулаб", и для северной части штата Андхра-Прадеш и прилегающих южных берегов штата Одиша из-за этого было объявлено предупреждение.
При выходе на берег, скорость ветра может колебаться от 90 до 100 км/ч. Ожидается, что в нескольких районах выпадут сильные дожди.
Поезда на восточном побережье отменены, перенаправлены или перенесены в качестве меры предосторожности.
Власти уже мобилизовали экстренные службы и спасателей.
Добавим
По интенсивности циклон "Гулаб" будет аналогичен циклону "Титли", который обрушился на штат Одиша в 2018 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Циклон "Яас" обрушился и затопил жилые районы в Индии
At 0830 hrs IST of today, "Gulab 'over northwest and adjoining westcentral Bay of Bengal, centered near 18.4 ° N / 86.4 ° https://t.co/yp3E5qc6Gw cross north Andhra Pradesh-south Odisha coasts between Kalingapatnam & Gopalpur, as a CS around mid-night of today.- India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2021