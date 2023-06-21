На сході «гаряче», але ситуація контрольована - Ганна Маляр приїхала на фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр побувала на фронті і повідомила що на сході зараз «гаряче», але ситуація контрольована. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Маляр у Facebook.
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«На східних рубежах сьогодні гаряче, але ситуація контрольована» , -підписала Маляр фотографію з фронту.
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Щодо ситуації на сході, за словами Маляр, українські військові продовжують стримувати масштабний наступ армії рф на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області.
На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх.
За її словами, схід залишається основним напрямком наступу противника. Але українські війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат.