Сили оборони досягли часткового успіху на південному напрямку – Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Українські військові досягли часткового успіху і закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському та Бердянському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра обороні Україні Ганна Маляр, пише УНН.
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«Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту», - йдеться у повідомленні.
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Щодо ситуації на сході, за словами Маляр, українські військові продовжують стримувати масштабний наступ армії рф на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області.
На напрямку Білогорівка – Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах, наголосила Маляр.
За її словами, схід залишається основним напрямком наступу противника. Як зазначила Маляр, росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Загалом на сході українські війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат, узагальнила Маляр.
Додамо
У Міноборони 20 червня повідомляли, що на півдні на декількох напрямках наступ триває за планом.