На півдні на декількох напрямках наступ триває за планом – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На півдні на декількох напрямках триває український наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються військові. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
Цитата
«На півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій», - написала Маляр.
Деталі
Вона зазначила, українські військові поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаються вперед.
«І можна навіть навести алегорію, що "вигризаємо кожен метр землі у ворога"», - зазначила вона.
Також Маляр повідомила, що на півдні зараз відбуваються бої на напрямках, де наступають українські воїни, а ворог перебуває в обороні.
«Водночас у нас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми в обороні. Наприклад, Куп‘янський і Лиманський», - зазначила Маляр.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог кинув усі сили, щоб зупинити український наступ – Маляр
Окрім того, вона наголосила, що некоректно оцінювати результативність дій військових виключно кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів.
«Тому що критеріїв оцінки дуже багато. Це цілий комплекс оцінювання, і перед військовими ставиться багато задач. Зрозуміло, що людям хочеться, аби це було як у кіно – монтаж, дуже швидко, о 13.00 кіно розпочалося, за годину двадцять уже завершення і зрозуміло, що відбулося», - написала Маляр.
Вона зазначила, що звісно, що у житті так не буде, і війна – зовсім інша ситуація.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Одним із головних пріоритетів Сил оборони наразі є "артилерійське знекровлення" окупантів – Данілов
«Ми будемо просуватися поступово, зі складнощами, зіштовхуючись із шаленим опором ворога. Ми повинні розуміти, що ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Але, безумовно, головний удар ще попереду», - додала Маляр.