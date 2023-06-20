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На півдні на декількох напрямках наступ триває за планом – Міноборони

Київ • УНН

 • 727992 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На півдні на декількох напрямках триває український наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються військові. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.

На півдні на декількох напрямках наступ триває за планом – Міноборони

Цитата

«На півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій», - написала Маляр.

Деталі

Вона зазначила, українські військові поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаються вперед.

«І можна навіть навести алегорію, що "вигризаємо кожен метр землі у ворога"», - зазначила вона.

Також Маляр повідомила, що на півдні зараз відбуваються бої на напрямках, де наступають українські воїни, а ворог перебуває в обороні.

«Водночас у нас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми в обороні. Наприклад, Куп‘янський і Лиманський», - зазначила Маляр.

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Окрім того, вона наголосила, що некоректно оцінювати результативність дій військових виключно кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів.

«Тому що критеріїв оцінки дуже багато. Це цілий комплекс оцінювання, і перед військовими ставиться багато задач. Зрозуміло, що людям хочеться, аби це було як у кіно – монтаж, дуже швидко, о 13.00 кіно розпочалося, за годину двадцять уже завершення і зрозуміло, що відбулося», - написала Маляр.

Вона зазначила, що звісно, що у житті так не буде, і війна – зовсім інша ситуація.

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«Ми будемо просуватися поступово, зі складнощами, зіштовхуючись із шаленим опором ворога. Ми повинні розуміти, що ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Але, безумовно, головний удар ще попереду», - додала Маляр.

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