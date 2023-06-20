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Одним із головних пріоритетів Сил оборони наразі є "артилерійське знекровлення" окупантів – Данілов

Київ • УНН

 • 826805 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Одним із головних пріоритетів Сил оборони України на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook , передає УНН.

Одним із головних пріоритетів Сил оборони наразі є "артилерійське знекровлення" окупантів – Данілов

Цитата

"Одним із головних пріоритетів СОУ на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що така робота українськими захисниками виконується на відмінно.

"Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни", - написав Данілов.

Доповнення

Раніше Данілов повідомляв, що активні дії ЗСУ відбуваються згідно розробленого та затвердженого плану від якого немає відхилень.

Нагадаємо

На Таврійському напрямку за останню добу втрати росіян вбитими та пораненими склали понад п’ять рот. Знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника.

Українські Національні Новини

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