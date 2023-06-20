На Таврійському напрямку за останню добу окупанти втратили ще понад п’ять рот
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Таврійському напрямку за останню добу втрати росіян вбитими та пораненими склали понад п’ять рот. Знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
Цитата
"Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот", - написав Тарнавський у Telegram.
Також він повідомив, що було знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника.
"Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БпЛА “Supercam”, БпЛА “Shahed-136”, 4 гаубиці 2С19 “Мста-С”, гаубиця 2А65 “Мста-Б”, зенітний ракетний комплекс “Бук”, 2 протитанкові гармати МТ-12 “Рапіра”, РЛС “Зоопарк”, важка вогнеметна система “Сонцепьок”. Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога", - повідомив Тарнавський.
Доповнення
19 червня Тарнавський повідомляв, що Сили оборони мають успіхи та просування на Таврійському напрямі.