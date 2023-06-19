Сили оборони через нещодавні штурмові дії просунулися на Таврійському напрямку – командувач Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сили оборони мають успіхи та просування на Таврійському напрямі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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«На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування внаслідок успішних штурмових дій», - повідомив він у своєму Телеграм-каналі.
Деталі
Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш ніж дві роти.
Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника.
Зокрема 3 танки, 9 одиниць БМП, 2 БпЛА “Орлан-10”, 2 БпЛА “Zala”, БпЛА “Supercam”, 4 самохідні артилерійські установки 2С3 “Акація”, БМ-21 “Град”, 2 гаубиці 2А65 “Мста-Б”, 2 гаубиці 2С19 “Мста-С”, зенітний ракетний комплекс “С-300”, зенітний ракетний комплекс “Бук”, РЕБ “Поле-21”.
Також було знищено 6 місць зберігання боєприпасів ворога.
Доповнення
Сили оборони звільнили П'ятихатки у Запорізькій області серед загалом 8 населених пунктів під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Про це заявила у понеділок заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.