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Силы обороны из-за недавних штурмовых действий продвинулись на Таврическом направлении – командующий Тарнавским

Киев • УНН

 • 1184188 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Силы обороны имеют успехи и продвижение на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Силы обороны из-за недавних штурмовых действий продвинулись на Таврическом направлении – командующий Тарнавским

Цитата

«На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметные продвижения вследствие успешных штурмовых действий», - сообщил он в своем Телеграм-канале.

Детали

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника.
В частности 3 танка, 9 единиц БМП, 2 БпЛА “Орлан-10”, 2 БпЛА “Zala”, БпЛА “Supercam”, 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 “Акация”, БМ-21 “Град”, 2 гаубицы 2А65 “Мста-Б”, 2 гаубицы 2С19 “Мста-С”, зенитный ракетный комплекс “С-300”, зенитный ракетный комплекс “Бук”, РЭБ “Поле-21”.

Также было уничтожено 6 мест хранения боеприпасов врага.

Дополнение

Силы обороны освободили Пятихатки в Запорожской области среди всего 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Об этом заявила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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