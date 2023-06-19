Силы обороны из-за недавних штурмовых действий продвинулись на Таврическом направлении – командующий Тарнавским

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«На Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметные продвижения вследствие успешных штурмовых действий», - сообщил он в своем Телеграм-канале.

Детали

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1298 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Уничтожено и повреждено 47 единиц военной техники противника.

В частности 3 танка, 9 единиц БМП, 2 БпЛА “Орлан-10”, 2 БпЛА “Zala”, БпЛА “Supercam”, 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 “Акация”, БМ-21 “Град”, 2 гаубицы 2А65 “Мста-Б”, 2 гаубицы 2С19 “Мста-С”, зенитный ракетный комплекс “С-300”, зенитный ракетный комплекс “Бук”, РЭБ “Поле-21”.

Также было уничтожено 6 мест хранения боеприпасов врага.

Дополнение

Силы обороны освободили Пятихатки в Запорожской области среди всего 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Об этом заявила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



