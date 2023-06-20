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На Таврическом направлении за последние сутки оккупанты потеряли еще более пяти рот

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. На Таврическом направлении за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более пяти рот. Уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

На Таврическом направлении за последние сутки оккупанты потеряли еще более пяти рот

Цитата

"Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот", - написал Тарнавский в Telegram.

Также он сообщил, что было уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника.

"В частности 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БпЛА “Supercam”, БпЛА “Shahed-136”, 4 гаубицы 2С19 “Мста-С”, гаубица 2А65 “Мста-Б”, зенитный ракетный комплекс “Бук”, 2 противотанковые пушки МТ-12 “Рапира”, РЛС “Зоопарк”, тяжелая огнеметная система “Сонцепёк”. Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага", - сообщил Тарнавский.

Дополнение

19 июня Тарнавский сообщал, что Силы обороны имеют успехи и продвижение на Таврическом направлении.

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