На Таврическом направлении за последние сутки оккупанты потеряли еще более пяти рот

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"Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот", - написал Тарнавский в Telegram.

Также он сообщил, что было уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника.

"В частности 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БпЛА “Supercam”, БпЛА “Shahed-136”, 4 гаубицы 2С19 “Мста-С”, гаубица 2А65 “Мста-Б”, зенитный ракетный комплекс “Бук”, 2 противотанковые пушки МТ-12 “Рапира”, РЛС “Зоопарк”, тяжелая огнеметная система “Сонцепёк”. Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов врага", - сообщил Тарнавский.

Дополнение

19 июня Тарнавский сообщал, что Силы обороны имеют успехи и продвижение на Таврическом направлении.