Одним из главных приоритетов Сил обороны сейчас является "артиллерийское обескровливание" оккупантов - Данилов

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"Одним из главных приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ. Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения", - сообщил Данилов.

Он отметил, что такая работа украинскими защитниками выполняется на отлично.

"Показатели уничтожения вражеской техники достигли едва ли не максимальных показателей с момента начала войны", - написал Данилов.

Дополнение

Ранее Данилов сообщал, что активные действия ВСУ происходят согласно разработанного и утвержденного плана от которого нет отклонений.

Напомним

На Таврическом направлении за последние сутки потери россиян убитыми и ранеными составили более пяти’рот. Уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника.