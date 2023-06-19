Український контрнаступ відбувається згідно затвердженого плану – секретар РНБО Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Активні дії ЗСУ відбуваються згідно розробленого та затвердженого плану від якого немає відхилень. Про це розповів секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.
Уточнив, що про цей план знає обмежене коло осіб.
Цитата
“Майте на увазі: все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план — знає обмежене коло осіб”, — зазначив секретар РНБО.
Додав, що не варто очікувати швидких результатів.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що українські війська продовжують просуватися на декількох напрямках, а там, де обороняються, не втрачають позиції.