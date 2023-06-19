Украинское контрнаступление происходит согласно утвержденному плану - секретарь СНБО Данилов

Уточнил, что об этом плане знает ограниченный круг лиц.

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“Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план — знает ограниченный круг лиц”, — отметил секретарь СНБО.

Добавил, что не стоит ожидать быстрых результатов.

Напомним

Зеленский заявил, что украинские войска продолжают продвигаться на нескольких направлениях, а там, где обороняются, не теряют позиции.