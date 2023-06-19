Ворог кинув усі сили, щоб зупинити український наступ - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Нашим оборонцям доволі складно просуватись, адже ворог кинув усі сили щоб зупинити наш наступ. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНН.
За її словами, армія рф не буде легко здавати свої позиції, а ефективність роботи ЗСУ не варто вимірювати лише пройденими кілометрами та зайнятими населеними пунктами.
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“Не варто вимірювати результат роботи сил оборони виключно населеними пунктами та пройденими кілометрами. Бо критеріїв ефективності військових дій значно більше. Операція, яка триває, має декілька завдань і військові ці завдання виконують.
Вони рухаються так як повинні були рухатись. І найбільший удар ще попереду”, — зазначила Маляр.
За словами заступниці голови Міноборони України, наші війська наступають на декількох напрямках півдня, а ворог концентрує чимало своїх зусиль саме на сході і там продовжує наступати.
“Бо для ворога основний напрямок наступу саме там, адже агресор не полишає мету вийти на кордони Донецької та Луганської областей”, — додала Маляр.
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