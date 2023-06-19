Враг бросил все силы, чтобы остановить украинское наступление - Маляр

По её словам, армия рф не будет легко сдавать свои позиции, а эффективность работы ВСУ не стоит измерять только пройденными километрами и занятыми населёнными пунктами.

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“Не стоит измерять результат работы сил обороны исключительно населёнными пунктами и пройденными километрами. Потому что критериев эффективности военных действий значительно больше. Операция, которая продолжается, имеет несколько задач и военные эти задачи выполняют.

Они двигаются так как должны были двигаться. И самый большой удар еще впереди”, — отметила Маляр.

По словам замглавы Минобороны Украины, наши войска наступают на нескольких направлениях юга, а враг концентрирует немало своих усилий именно на востоке и там продолжает наступать.

“Потому что для врага основное направление наступления именно там, ведь агрессор не оставляет цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей”, — добавила Маляр.

Напомним

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление происходит согласно утвержденному плану