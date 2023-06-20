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На юге на нескольких направлениях наступление продолжается по плану - Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. На юге на нескольких направлениях продолжается украинское наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными. Там есть определенные продвижения на всех направлениях, где движутся военные. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.

На юге на нескольких направлениях наступление продолжается по плану - Минобороны

Цитата

«На юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными. Там есть определенные продвижения на всех направлениях, где движутся наши военные. Но враг просто так не будет сдавать занятые позиции, и поэтому продолжаются ожесточенные бои и очень мощный поединок», - написала Маляр.

Детали

Она отметила, украинские военные постепенно, небольшими шагами, но очень уверенно двигаются вперед.

«И можно даже привести аллегорию, что «выгрызаем каждый метр земли у врага», - отметила она.

Также Маляр сообщила, что на юге сейчас происходят бои на направлениях, где наступают украинские воины, а враг находится в обороне.

«В то же время у нас есть направления, где наоборот враг наступает, а мы в обороне. Например, Купянский и Лиманский», - отметила Маляр.

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Кроме того, она отметила, что некорректно оценивать результативность действий военных исключительно километрами или количеством освобожденных населенных пунктов.

«Потому что критериев оценки очень много. Это целый комплекс оценивания, и перед военными ставится много задач. Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино – монтаж, очень быстро, в 13.00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло», - написала Маляр.

Она отметила, что конечно, что в жизни так не будет, и война – совсем другая ситуация.

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«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением врага. Мы должны понимать, что те задачи, которые перед военными ставятся, они выполняют, и постепенное движение происходит по всем направлениям, где началось наступление. Но, безусловно, главный удар еще впереди», - добавила Маляр.

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