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Силы обороны достигли частичного успеха на южном направлении - Маляр

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Украинские военные достигли частичного успеха и закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском и Бердянском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.

Силы обороны достигли частичного успеха на южном направлении - Маляр

Цитата

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта», - говорится в сообщении.

Дополнение

Относительно ситуации на востоке, по словам Маляр, украинские военные продолжают сдерживать масштабное наступление армии рф на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области.

На направлении Белогоровка – Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах, отметила Маляр.

По ее словам, восток остается основным направлением наступления противника. Как отметила Маляр, россияне хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

В целом на востоке украинские войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери, обобщила Маляр.

Добавим

В Минобороны 20 июня сообщали, что на юге на нескольких направлениях наступление продолжается по плану.

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