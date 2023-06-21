На востоке "горячо", но ситуация контролируемая - Анна Маляр приехала на фронт

Цитата

«На восточных рубежах сегодня горячо, но ситуация контролируемая», -подписала Маляр фотографию с фронта.



Дополнение

Относительно ситуации на востоке, по словам Маляр, украинские военные продолжают сдерживать масштабное наступление армии рф на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области.

На направлении Белогоровка – Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех.

По ее словам, восток остается основным направлением наступления противника. Но украинские войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.



