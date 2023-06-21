На востоке "горячо", но ситуация контролируемая - Анна Маляр приехала на фронт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр побывала на фронте и сообщила, что на востоке сейчас «горячо», но ситуация контролируемая. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Маляр в Facebook.
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«На восточных рубежах сегодня горячо, но ситуация контролируемая», -подписала Маляр фотографию с фронта.
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Относительно ситуации на востоке, по словам Маляр, украинские военные продолжают сдерживать масштабное наступление армии рф на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области.
На направлении Белогоровка – Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех.
По ее словам, восток остается основным направлением наступления противника. Но украинские войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.