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На востоке "горячо", но ситуация контролируемая - Анна Маляр приехала на фронт

Киев • УНН

 • 1396475 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр побывала на фронте и сообщила, что на востоке сейчас «горячо», но ситуация контролируемая. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Маляр в Facebook.

На востоке "горячо", но ситуация контролируемая - Анна Маляр приехала на фронт

Цитата

«На восточных рубежах сегодня горячо, но ситуация контролируемая», -подписала Маляр фотографию с фронта.


Дополнение

Относительно ситуации на востоке, по словам Маляр, украинские военные продолжают сдерживать масштабное наступление армии рф на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области.

На направлении Белогоровка – Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех.

По ее словам, восток остается основным направлением наступления противника. Но украинские войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.

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