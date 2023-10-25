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На що здатен бронетранспортер M1117 Guardian – Military Media Center

Київ • УНН

 • 136730 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center розповів, на що здатен багатоцільовий бронетранспортер M1117 Guardian, повідомляє УНН.

На що здатен бронетранспортер M1117 Guardian – Military Media Center

Деталі

M1117 Guardian — багатоцільовий бронетранспортер з колісною формулою 4×4, виробництва компанії Textron Marine & Land Systems. Він призначений для перевезення і вогневої підтримки особового складу, ведення розвідки та спостереження, надання цілевказання артилерії. США оголосили про надання Україні партії з 250 цих машин ще у листопаді 2022 року.

Машини надійдуть в Україну після проходження відповідної модернізації.

Захист: Бронювання Guardian є однією з ключових переваг бронемашини. Воно передбачає можливість встановлення на броньований стальний корпус додаткового модульного комплекту керамічної броні від IBD Deisenroth Engineerin. Всередині машина має протиуламковий кевларовий підбій. Така комплектація дозволяє Guardian витримувати не тільки артилерійські уламки, але й постріли 12,7 мм бронебійних куль.

В M1117 в одній з перших реалізована концепція протимінного захисту V-hull. Бронетранспортер витримує вибухи протипіхотний та протитанкових мін в еквіваленті 5,4 кг ТНТ.

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Озброєння: Вогнева міць M1117 представлена великокаліберним кулеметом Browning M2 (12,7-мм) спареним з 40-мм автоматичним гранатометом Mk. 19. Вони встановлені на поворотній нестабілізованій 360-градусній башті з кутом підйому 45°. Додатково з баштовим люком навідника може бути розміщений 7,62-мм кулемет M240.

Денна/нічна система виявлення цілей і управління вогнем дозволяє навіднику вражати цілі на максимально ефективних відстанях для обох систем зброї. БТР також має у розпорядженні багатозалпову систему димових гранат M257.

Мобільність: M1117 Guardian оснащений дизельним двигуном Cummins 6CTA8.3 потужністю 260 к.с., який дозволяє розганяти 15 тонну машину до майже 100 км/г по шосе. Вона здатна долати водні перепони глибиною до 1,5 м, а також долати ухили 60°. Запас ходу — 700 км.

Типовий робочий екіпаж складається з трьох осіб: водія, командира та навідника. Подовжена версія М1117 ICV може додатково розмістити десант у 8 бійців.

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