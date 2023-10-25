На что способен бронетранспортер M1117 Guardian – Military Media Center
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Медийная площадка Сил обороны Military Media Center рассказала, на что способен многоцелевой бронетранспортер M1117 Guardian, сообщает УНН.
Детали
M1117 Guardian — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 4×4, производства компании Textron Marine & Land Systems. Он предназначен для перевозки и огневой поддержки личного состава, ведения разведки и наблюдения, предоставления целеуказания артиллерии. США объявили о предоставлении Украине партии из 250 этих машин еще в ноябре 2022 года.
Машины поступят в Украину после прохождения соответствующей модернизации.
Защита: Бронирование Guardian является одним из ключевых преимуществ бронемашины. Она предусматривает возможность установки на бронированный стальной корпус дополнительного модульного комплекта керамической брони от IBD Deisenroth Engineerin. Внутри машина имеет противоосколочный кевларовый подбой. Такая комплектация позволяет Guardian выдерживать не только артиллерийские осколки, но и выстрелы 12,7 мм бронебойных пуль.
В M1117 в одной из первых реализована концепция противоминной защиты V-hull. Бронетранспортер выдерживает взрывы противопехотных и противотанковых мин в эквиваленте 5,4 кг ТНТ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Military Media Center рассказали, на что способны бронированные машины YPR-765
Вооружение: Огневая мощь M1117 представлена крупнокалиберным пулеметом Browning M2 (12,7-мм) спаренным с 40-мм автоматическим гранатометом Mk. 19. Они установлены на поворотной нестабилизированной 360-градусной башне с углом подъема 45°. Дополнительно с башенным люком наводчика может быть размещен 7,62-мм пулемет M240.
Дневная/ночная система обнаружения целей и управления огнем позволяет наводчику поражать цели на максимально эффективных расстояниях для обеих систем оружия. БТР также располагает многозальной системой дымовых гранат M257.
Мобильность: M1117 Guardian оснащен дизельным двигателем Cummins 6CTA8.3 мощностью 260 л.с., который позволяет разгонять 15 тонную машину до почти 100 км/ч по шоссе. Она способна преодолевать водные преграды глубиной до 1,5 м, а также преодолевать уклоны 60°. Запас хода — 700 км.
Типичный рабочий экипаж состоит из трех человек: водителя, командира и наводчика. Удлиненная версия М1117 ICV может дополнительно разместить десант в 8 бойцов.