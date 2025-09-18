На російській камчатці оголошено загрозу цунамі після землетрусу магнітудою 7,2 бали. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Згідно з інформацією геофізичної служби російської академії наук, землетрус магнітудою 7,2 зафіксований біля берегів камчатки.

Губернатор камчатського краю володимир солодов заявив, що всі служби переведено в режим підвищеної готовності.

У США також оголосили загрозу цунамі через землетрус на камчатці, повідомляє Геологічна служба США.

Нагадаємо

13 вересня біля узбережжя камчатки було зафіксовано землетрус магнітудою 7,7 бала, з осередком на глибині близько 10 км. Було оголошено загрозу цунамі.

