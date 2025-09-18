$41.190.02
На російській камчатці оголошено загрозу цунамі після землетрусу магнітудою 7,2

Київ • УНН

 • 256 перегляди

На камчатці оголошено загрозу цунамі після землетрусу магнітудою 7,2 бала. Губернатор краю заявив, що всі служби переведено в режим підвищеної готовності.

На російській камчатці оголошено загрозу цунамі після землетрусу магнітудою 7,2

На російській камчатці оголошено загрозу цунамі після землетрусу магнітудою 7,2 бали. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Згідно з інформацією геофізичної служби російської академії наук, землетрус магнітудою 7,2 зафіксований біля берегів камчатки.

Губернатор камчатського краю володимир солодов заявив, що всі служби переведено в режим підвищеної готовності.

У США також оголосили загрозу цунамі через землетрус на камчатці, повідомляє Геологічна служба США.

Нагадаємо

13 вересня біля узбережжя камчатки було зафіксовано землетрус магнітудою 7,7 бала, з осередком на глибині близько 10 км. Було оголошено загрозу цунамі.

