На российской Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2

Киев • УНН

На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2 балла. Губернатор края заявил, что все службы переведены в режим повышенной готовности.

На российской Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2

На российской Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Согласно информации геофизической службы Российской академии наук, землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что все службы переведены в режим повышенной готовности.

В США также объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке, сообщает Геологическая служба США.

Напомним

13 сентября у побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла, с очагом на глубине около 10 км. Была объявлена угроза цунами.

