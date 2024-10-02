На Рівненщині можлива робота ППО по ворожому дрону-розвіднику - ПС ЗСУ
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попередили про можливу роботу ППО по ворожому розвідувальному БПЛА у Рівненській області. У Рівненській та Житомирській областях оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ попередили, що у Рівненській області можлива робота ППО по ворожому розвідувальному безпілотнику, пише УНН.
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"Рівненська область -можлива робота ППО по розвідувальному БПЛА!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
У Рівненській, а також Житомирській областях - повітряна тривога.
Раніше ПС ЗСУ попереджали про можливу робота ППО по розвідувальному БПЛА на Житомирщині.
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