В Ровенской области возможна работа ПВО по вражескому дрону-разведчику - ВС ВСУ
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ предупредили о возможной работе ПВО по вражескому разведывательному БПЛА в Ровенской области. В Ровенской и Житомирской областях объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы ВСУ предупредили, что в Ровенской области возможна работа ПВО по вражескому разведывательному беспилотнику, пишет УНН.
Детали
«Ровенская область - возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА!» - сообщили в ПС ВСУ в Telegram.
В Ровенской, а также Житомирской областях - воздушная тревога.
Ранее ВС ВСУ предупреждали о возможной работе ПВО по разведывательному БПЛА на Житомирщине.
рф ночью атаковала Украину 32 «шахедами»: 11 сбиты, четыре вернулись в рф, 10 потеряны из-за действия РЭБ2 октября 2024, 06:39 • 14192 просмотра