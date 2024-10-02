В Ровенской области возможна работа ПВО по вражескому дрону-разведчику - ВС ВСУ

Воздушные силы ВСУ предупредили, что в Ровенской области возможна работа ПВО по вражескому разведывательному беспилотнику, пишет УНН.

Детали

«Ровенская область - возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА!» - сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

В Ровенской, а также Житомирской областях - воздушная тревога.

Ранее ВС ВСУ предупреждали о возможной работе ПВО по разведывательному БПЛА на Житомирщине.

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