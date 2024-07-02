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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Рівненщині блискавка вбила людину: як діяти під час грози

Київ • УНН

 • 16038 перегляди

63-річний чоловік помер від удару блискавки поблизу села Золотолин Рівненської області.

На Рівненщині блискавка вбила людину: як діяти під час грози

1 липня неподалік села Золотолин Рівненського району блискавка смертельно  уражила 63-річного чоловіка, передає УНН із посиланням на ДСНС.

"Вчора о другій половині дня на території області вирувала негода. Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік", - йдеться у повідомленні ДСНС.

В ДСНС також розповіли, як діяти під час грози. Як вказали рятувальники, під час грози не варто: 

  • ховатись під високі та поодинокі дерева чи на підвищенні;
  • паркувати авто під деревами або високими конструкціями;
  • купатись у водоймах;
  • користуватись електроприладами;

Натомість в ДСНС рекомендують:

  • уникати металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач;
  • якщо ви в полі - краще присісти у яму, не контактуючи тілом з землею;
  • зачинити вікна та двері;
  • відкласти телефон та зайнятись справою, яка заспокоює.

   За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні-завтра очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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