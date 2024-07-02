На Рівненщині блискавка вбила людину: як діяти під час грози
Київ • УНН
63-річний чоловік помер від удару блискавки поблизу села Золотолин Рівненської області.
1 липня неподалік села Золотолин Рівненського району блискавка смертельно уражила 63-річного чоловіка, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"Вчора о другій половині дня на території області вирувала негода. Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік", - йдеться у повідомленні ДСНС.
В ДСНС також розповіли, як діяти під час грози. Як вказали рятувальники, під час грози не варто:
- ховатись під високі та поодинокі дерева чи на підвищенні;
- паркувати авто під деревами або високими конструкціями;
- купатись у водоймах;
- користуватись електроприладами;
Натомість в ДСНС рекомендують:
- уникати металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач;
- якщо ви в полі - краще присісти у яму, не контактуючи тілом з землею;
- зачинити вікна та двері;
- відкласти телефон та зайнятись справою, яка заспокоює.
За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні-завтра очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.