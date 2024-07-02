1 июля неподалеку от села Золотолин Ровенского района молния смертельно поразила 63-летнего мужчину, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Вчера во второй половине дня на территории области бушевала непогода. В результате поражения молнией, травмы несовместимые с жизнью получил 63-летний мужчина", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ГСЧС также рассказали, как действовать во время грозы. Как указали спасатели, во время грозы не стоит:

прятаться под высокие и одиночные деревья или на возвышении;

парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;



купаться в водоемах;



пользоваться электроприборами;



В ГСЧС рекомендуют:

избегать металлических конструкций, фонарей и опор электропередач;

если вы в поле - лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;



закрыть окна и двери;



отложить телефон и заняться делом, которое успокаивает.



По информации Укргидрометцентра, сегодня-завтра ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.