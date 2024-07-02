63-летний мужчина умер от удара молнии вблизи села Золотолин Ровенского района.
1 июля неподалеку от села Золотолин Ровенского района молния смертельно поразила 63-летнего мужчину, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"Вчера во второй половине дня на территории области бушевала непогода. В результате поражения молнией, травмы несовместимые с жизнью получил 63-летний мужчина", - говорится в сообщении ГСЧС.
В ГСЧС также рассказали, как действовать во время грозы. Как указали спасатели, во время грозы не стоит:
В ГСЧС рекомендуют:
По информации Укргидрометцентра, сегодня-завтра ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.