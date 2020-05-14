На Рівненщині за добу зафіксовано 9 нових випадків COVID-19, всього понад 1 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Станом на вечір 14 травня на Рівненщині підтверджено 9 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом — уже 1077. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Так, нові випадки зараженням коронавірусом SARS-CoV-2 виявлені у:
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- 4 мешканці з Рокитнівського району (2 — с.Хміль та по одному у с.Березове і смт Рокитне);
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- 1 з м.Рівне;
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- 1 з Дубровицького району (с.Залужжя);
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- 2 з м.Костопіль;
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- 1 з м.Вараш.
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Голова ОДА повідомив, що вік хворих склав від 23 до 81 року.
“Таким чином на Рівненщині зареєстровано 1077 випадків захворювання на COVID-19. З них — 230 медпрацівників і 80 дітей. Третина хворих — це люди від 50 до 65 років. Через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 24 людини”, — написав Коваль.
Він додав, що в області подолали COVID-19 — 305 людей. За сьогодні одужало ще 60 хворих, а на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 376 зразків.
“Завдання для Рівненщини з протидії COVID-19 обговорили на нараді в Рівненській ОДА, яка відбулася в рамках візиту Міністра Мінрегіону Олексія Чернишова. Головне — збільшити ПЛР-обстеження для контактних осіб і для медиків. Адже зараз Уряд дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину”, — написав голова ОДА.
“Наразі область має запас реагентів для проведення близько 26 тисяч тестувань і входить в трійку лідерів за обсягами ПЛР-досліджень”, — резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 456 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.