На Рівненщині у ДТП загинуло немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Повідомлення про ДТП на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Великий Житин надійшло до поліції 18 квітня о 16:15. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення легковиків BMW-520 I та ВАЗ-2106 загинула семимісячна пасажирка вазівки, а 19-річну із політравмою та переломом тазу доставили до лікарні. Її обстежують медики.
На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції та патрульні поліцейські. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
Нагадаємо, в Одесі BMW перекинувся від удару з деревом, є загиблий.