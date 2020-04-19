На Рівненщині у ДТП загинуло немовля

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Повідомлення про ДТП на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Великий Житин надійшло до поліції 18 квітня о 16:15. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення легковиків BMW-520 I та ВАЗ-2106 загинула семимісячна пасажирка вазівки, а 19-річну із політравмою та переломом тазу доставили до лікарні. Її обстежують медики.

На місці події працюють слідчі Головного управління Національної поліції та патрульні поліцейські. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Нагадаємо, в Одесі BMW перекинувся від удару з деревом, є загиблий.

Українські Національні Новини

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