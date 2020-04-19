В Ровенской области в ДТП погиб младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сообщение о ДТП на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Великий Житин поступило в полицию 18 апреля в 16:15. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
По предварительной информации, в результате столкновения легковушек BMW-520 I и ВАЗ-2106 погибла семимесячная пассажирка ВАЗа, а 19-летнюю девушку с политравмой и переломом таза доставили в больницу. Ее обследуют медики.
На месте происшествия работают следователи Главного управления Национальной полиции и патрульные полицейские. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Напомним, в Одессе BMW перевернулся от удара с деревом, есть погибший.