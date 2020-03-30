На Рівненщині перевіряють 5 нових підозр на коронавірус: одна жінка померла, в реанімації дитина

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Рівненській області наразі 11 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, разом з тим перевіряється 5 нових підозр. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

“Станом на ранок 30 березня на Рівненщині 11 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Разом з тим, є п’ять нових підозр на COVID-19. Вчора пізно ввечері в Сарненську ЦРЛ поступили бабуся та внук з села Тинне. Жінка 1961 року народження. На жаль, вночі померла. Внук в реанімації”, — повідомив Коваль.

Він зазначив, що експрес-тести на коронавірус показали негативний результат, а їх біологічні зразки сьогодні також перевірять лабораторно за допомогою ПЛР-тестів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: COVID-19 у Києві: кількість інфікованих коронавірусом зросла до 102 випадків

Крім того, вночі до Сарненської районної лікарні поступили три людини з сіл Чудель, Немовичі та Кам’яне-Случанське.

Повідомляється, що останній з них — повернувся з Польщі з високою температурою, і зараз перебуває в інфекційному відділенні.

Нагадаємо, що в Україні на ранок 30 березня зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 11 випадків — летальні.

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