На Рівненщині перевіряють 5 нових підозр на коронавірус: одна жінка померла, в реанімації дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Рівненській області наразі 11 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, разом з тим перевіряється 5 нових підозр. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на ранок 30 березня на Рівненщині 11 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Разом з тим, є п’ять нових підозр на COVID-19. Вчора пізно ввечері в Сарненську ЦРЛ поступили бабуся та внук з села Тинне. Жінка 1961 року народження. На жаль, вночі померла. Внук в реанімації”, — повідомив Коваль.
Він зазначив, що експрес-тести на коронавірус показали негативний результат, а їх біологічні зразки сьогодні також перевірять лабораторно за допомогою ПЛР-тестів.
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Крім того, вночі до Сарненської районної лікарні поступили три людини з сіл Чудель, Немовичі та Кам’яне-Случанське.
Повідомляється, що останній з них — повернувся з Польщі з високою температурою, і зараз перебуває в інфекційному відділенні.
Нагадаємо, що в Україні на ранок 30 березня зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 11 випадків — летальні.