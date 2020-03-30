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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69763 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82216 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95420 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92856 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105657 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90538 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103331 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106055 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131081 просмотра

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В Ровенской области проверяют 5 новых подозрений на коронавирус: одна женщина умерла, в реанимации ребенок

В Ровенской области проверяют 5 новых подозрений на коронавирус: одна женщина умерла, в реанимации ребенок

Киев  •  УНН

 • 12256 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Ровенской области сейчас 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, вместе с тем проверяется 5 новых подозрений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

“По состоянию на утро 30 марта на Ровенщине 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Вместе с тем, есть пять новых подозрений на COVID-19. Вчера поздно вечером в Сарненскую ЦРБ поступили бабушка и внук из села Тынное. Женщина 1961 года. К сожалению, ночью умерла. Внук в реанимации”, — сообщил Коваль.

Он отметил, что экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат, а их биологические образцы сегодня также проверят лабораторно с помощью ПЦР-тестов.

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Кроме того, ночью в Сарненскую районной больницы поступили три человека из сел Чудель, Немовичи и Каменно-Случанское.

Сообщается, что последний из них — вернулся из Польши с высокой температурой, и сейчас находится в инфекционном отделении.

Напомним, что в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 случаев — летальные.

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