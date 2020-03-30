В Ровенской области проверяют 5 новых подозрений на коронавирус: одна женщина умерла, в реанимации ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Ровенской области сейчас 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, вместе с тем проверяется 5 новых подозрений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
“По состоянию на утро 30 марта на Ровенщине 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Вместе с тем, есть пять новых подозрений на COVID-19. Вчера поздно вечером в Сарненскую ЦРБ поступили бабушка и внук из села Тынное. Женщина 1961 года. К сожалению, ночью умерла. Внук в реанимации”, — сообщил Коваль.
Он отметил, что экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат, а их биологические образцы сегодня также проверят лабораторно с помощью ПЦР-тестов.
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Кроме того, ночью в Сарненскую районной больницы поступили три человека из сел Чудель, Немовичи и Каменно-Случанское.
Сообщается, что последний из них — вернулся из Польши с высокой температурой, и сейчас находится в инфекционном отделении.
Напомним, что в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 случаев — летальные.