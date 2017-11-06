На Рівненщині через учня з гранатою евакуювали 150 дітей зі школи

Поліцейські встановили, що це корпус гранати часів другої світової війни, який не становить жодної небезпеки. Предмет поліцейські вилучили та направили на дослідження.

Зі слів свідків та очевидців події, дитина не усвідомлювала, що це корпус гранати і може нести у собі небезпеку. Учень розповів, що знайшов його у бабусі на городі.

Нагадаємо, 4 листопада у Харкові у двір житлового будинку кинули гранату.