В Ровенской области из-за ученика с гранатой эвакуировали 150 детей из школы
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В райцентре Сарны ученик 9 класса принес в школу предмет похожий на гранату. Со школы немедленно эвакуировали около 150 человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.
Полицейские установили, что это корпус гранаты времен второй мировой войны, который не представляет никакой опасности. Предмет полицейские изъяли и направили на исследование.
По словам свидетелей и очевидцев происшествия, ребенок не осознавал, что это корпус гранаты и может нести в себе опасность. Ученик рассказал, что нашел его у бабушки на огороде.
Напомним, 4 ноября в Харькове во двор жилого дома бросили гранату.