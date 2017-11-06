В Ровенской области из-за ученика с гранатой эвакуировали 150 детей из школы

Полицейские установили, что это корпус гранаты времен второй мировой войны, который не представляет никакой опасности. Предмет полицейские изъяли и направили на исследование.

По словам свидетелей и очевидцев происшествия, ребенок не осознавал, что это корпус гранаты и может нести в себе опасность. Ученик рассказал, что нашел его у бабушки на огороде.

Напомним, 4 ноября в Харькове во двор жилого дома бросили гранату.