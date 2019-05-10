На річках України очікується підвищення рівня води
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На правих притоках Прип’яті у зв’язку iз значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку iз значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями: 10 травня на правих притоках Прип’яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) на 0,2 — 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні невеликі, місцями помірні дощі, подекуди з грозами, лише вночі на сході, а вдень на півдні країни без істотних опадів; 11-12 травня в Україні переважно в денні години короткочасні дощі, місцями грози.