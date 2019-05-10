На реках Украины ожидается повышение уровня воды

"По данным Укргидрометцентра, в связи с значительными дождями ожидается продолжение подъема уровней воды над фактическими уровнями: 10 мая на правых притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская обл.) на 0,2 - 0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня небольшие, местами умеренные дожди, местами с грозами, лишь ночью на востоке, а днем на юге страны без существенных осадков; 11-12 мая в Украине преимущественно в дневные часы кратковременные дожди, местами грозы.



