На пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розпочали ремонт: обмежений рух буде до 30 листопада

На багатосторонньому автомобільному пункті пропуску (МАПП) "Устилуг-Зосін", який знаходяться у Волинській області на кордоні з Польщею, на ділянці в'їзду в Україну розпочались ремонтні роботи. Через це буде частково обмежений проїзд транспортними засобами окремими смугами руху. Ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада. Про це у вівторок повідомили у Державній митній службі України, передає УНН.

До уваги громадян та міжнародних перевізників! Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розпочала ремонт МАПП "Устилуг-Зосін" на ділянці в'їзду в Україну. Монтажні роботи вимагають часткового обмеження проїзду транспортними засобами окремими смугами руху, що може призвести до сповільнення трафіку у цьому пункті пропуску