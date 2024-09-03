На пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розпочали ремонт: обмежений рух буде до 30 листопада
Київ • УНН
На пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розпочався ремонт ділянки в'їзду в Україну. Через це буде частково обмежено рух транспорту окремими смугами до 30 листопада 2024 року.
На багатосторонньому автомобільному пункті пропуску (МАПП) "Устилуг-Зосін", який знаходяться у Волинській області на кордоні з Польщею, на ділянці в'їзду в Україну розпочались ремонтні роботи. Через це буде частково обмежений проїзд транспортними засобами окремими смугами руху. Ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада. Про це у вівторок повідомили у Державній митній службі України, передає УНН.
До уваги громадян та міжнародних перевізників! Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розпочала ремонт МАПП "Устилуг-Зосін" на ділянці в'їзду в Україну. Монтажні роботи вимагають часткового обмеження проїзду транспортними засобами окремими смугами руху, що може призвести до сповільнення трафіку у цьому пункті пропуску
В митній службі порадили врахувати інформацію під час планування подорожі чи логістики доставки товару. За проєктом, ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року.
Через МАПП "Устилуг - Зосін" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів - в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн - на виїзд з України (в порядку електронної черги).
Дізнатися про їх накопичення у чергах перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби.
Польща розпочала ремонт пункту пропуску "Медика": може сповільнитись рух на кордоні28.08.24, 11:39 • 12493 перегляди