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На пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розпочали ремонт: обмежений рух буде до 30 листопада

На пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розпочали ремонт: обмежений рух буде до 30 листопада

Київ • УНН

 • 10893 перегляди

На пункті пропуску "Устилуг-Зосін" розпочався ремонт ділянки в'їзду в Україну. Через це буде частково обмежено рух транспорту окремими смугами до 30 листопада 2024 року.

На багатосторонньому автомобільному пункті пропуску (МАПП)  "Устилуг-Зосін", який знаходяться у Волинській області на кордоні з Польщею, на ділянці в'їзду в Україну розпочались ремонтні роботи. Через це буде частково обмежений проїзд транспортними засобами окремими смугами руху.  Ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада. Про це у вівторок повідомили у Державній  митній службі України, передає УНН

До уваги громадян та міжнародних перевізників! Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розпочала ремонт МАПП "Устилуг-Зосін" на ділянці в'їзду в Україну. Монтажні роботи вимагають часткового обмеження проїзду транспортними засобами окремими смугами руху, що може призвести до сповільнення трафіку у цьому пункті пропуску

- йдеться у повідомленні митної служби.

В митній службі порадили врахувати інформацію під час планування подорожі чи логістики доставки товару. За проєктом, ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року.

Через МАПП "Устилуг - Зосін" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів - в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн - на виїзд з України (в порядку електронної черги).

 Дізнатися про їх накопичення у чергах перед пунктом пропуску можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби.

Польща розпочала ремонт пункту пропуску "Медика": може сповільнитись рух на кордоні28.08.24, 11:39 • 12493 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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