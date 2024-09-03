На пункте пропуска «Устилуг-Зосин» начали ремонт: ограниченное движение будет до 30 ноября

На многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Устилуг-Зосин", который находятся в Волынской области на границе с Польшей, на участке въезда в Украину начались ремонтные работы. Из-за этого будет частично ограничен проезд транспортными средствами отдельными полосами движения. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября. Об этом во вторник сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает УНН.

Вниманию граждан и международных перевозчиков! Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области начала ремонт МАПП "Устилуг-Зосин" на участке въезда в Украину. Монтажные работы требуют частичного ограничения проезда транспортными средствами отдельными полосами движения, что может привести к замедлению трафика в этом пункте пропуска - говорится в сообщении таможенной службы.

В таможенной службе посоветовали учесть информацию при планировании путешествия или логистики доставки товара. По проекту, ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.

Через МАПП "Устилуг - Зосин" разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонн и пассажирских автобусов - в обоих направлениях, а также пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн - на выезд из Украины (в порядке электронной очереди).

Узнать об их накоплении в очередях перед пунктом пропуска можно с помощью специальной карты Гостаможслужбы.

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