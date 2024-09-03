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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На пункте пропуска «Устилуг-Зосин» начали ремонт: ограниченное движение будет до 30 ноября

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 08:46  •  6072 просмотра

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На пункте пропуска «Устилуг-Зосин» начался ремонт участка въезда в Украину. Из-за этого будет частично ограничено движение транспорта отдельными полосами до 30 ноября 2024 года.

На многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Устилуг-Зосин", который находятся в Волынской области на границе с Польшей, на участке въезда в Украину начались ремонтные работы. Из-за этого будет частично ограничен проезд транспортными средствами отдельными полосами движения. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября. Об этом во вторник сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает УНН

Вниманию граждан и международных перевозчиков! Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области начала ремонт МАПП "Устилуг-Зосин" на участке въезда в Украину. Монтажные работы требуют частичного ограничения проезда транспортными средствами отдельными полосами движения, что может привести к замедлению трафика в этом пункте пропуска

- говорится в сообщении таможенной службы.

В таможенной службе посоветовали учесть информацию при планировании путешествия или логистики доставки товара. По проекту, ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.

Через МАПП "Устилуг - Зосин" разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонн и пассажирских автобусов - в обоих направлениях, а также пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн - на выезд из Украины (в порядке электронной очереди).

 Узнать об их накоплении в очередях перед пунктом пропуска можно с помощью специальной карты Гостаможслужбы.

Польща розпочала ремонт пункту пропуску "Медика": може сповільнитись рух на кордоні28 августа 2024, 08:39 • 12043 просмотра

Татьяна Краевская

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