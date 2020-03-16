На пунктах пропуску машини обробляють, а водіям міряють температуру - Нефьодов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні на робочих пунктах пропуску спостерігається сповільнена логістика через те, що машинам проводять санітарну обробку, а водіям міряють температуру та проводять опитування. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.
“Логістика може бути дещо сповільнена. Дещо ми кажемо про питання годин, не про питання днів чи тижнів. Машини в багатьох випадків вони проходять санітарну обробку, водіям так само перевіряють температуру, проводять опитування, вони заповнюють анкети пов’язані з безпековими питаннями, тому пропускна здатність деяких пунктів вона дещо менша. Проте, ніяких суттєвих проблем тут не відбувається”, — зазначив він.
Нагадаємо, Україна з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припинила пускати іноземців та закрила близько сотні пунктів пропуску.