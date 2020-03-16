На пунктах пропуска машины обрабатывают, а водителям меряют температуру - Нефедов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине на рабочих пунктах пропуска наблюдается замедленная логистика-за того, что машинам проводят санитарную обработку, а водителям меряют температуру и проводят опрос. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.
“Логистика может быть несколько замедлена. Кое-что мы говорим о вопросах часов, не о вопросах дней или недель. Машины в большинстве случаев они проходят санитарную обработку, водителям так же проверяют температуру, проводят опросы, они заполняют анкеты связанные с вопросами безопасности, поэтому пропускная способность некоторых пунктов она несколько меньше. Однако, никаких существенных проблем здесь не происходит”, — отметил он.
Напомним, Украина с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украине прекратила пускать иностранцев и закрыла около сотни пунктов пропуска.