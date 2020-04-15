На Прикарпатті від коронавірусу помер сільський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сьогодні, 15 квітня, від коронавірусу у лікарні помер сільський голова Братківців, Тисменецького району Івано-Франківської області, Тарас Федорів. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 15 квітня, зранку від коронавірусу у лікарні помер Тарас Федорів - сільський голова Братківців, Тисменецького району Івано-Франківської області. Це велика трагедія. Йому був лише 51 рік", - повідомив Марцінків.
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Нагадаємо, що в Івано-Франківській області, станом на 9 годину 15 квітня, зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.