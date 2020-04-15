На Прикарпатье от коронавируса умер сельский голова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сегодня, 15 апреля, от коронавируса в больнице умер сельский голова Братковцов, Тисменецкого района Ивано-Франковской области, Тарас Федорив. Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 15 апреля, утром от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив - сельский голова Братковцов, Тисменецкого района Ивано-Франковской области. Это большая трагедия. Ему был всего 51 год", - сообщил Марцинкив.
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Напомним, что в Ивано-Франковской области, на 9:00 15 апреля, зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.