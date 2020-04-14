На Прикарпаті на COVID-19 захворіло четверо дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Івано-Франківській області зафіксовано 332 випадка COVID-19, з яких четверо у дітей. Про це заявила заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За останню добу ми маємо 32 нових випадки позитивних дослідження в тому числі по трьох дітях. Загалом в області 332 підтверджених випадків COVID-19, з яких четверо у дітей. Дівчинка 14-ти років жителька Снятинського району та два хлопчики 8 та 9 років з Косівського та Тлумацького району знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів", - сказала Савка.
За її словами, четверта дитина – 17-ти річна дівчина перебуває в лікарні.
Нагадаємо, на Прикарпатті за добу зафіксовані ще дві смерті від COVID-19.