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На Прикарпатті за добу зафіксовані ще дві смерті від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. В Івано-Франківській області за останню добу зафіксовано ще дві смерті від COVID-19. Про це заявила перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"За останню добу у нас два лабораторно підтверджених летальних випадків. Це чоловік 84 років,.. з міста Івано-Франківськ, який лікувався у Франківській міській клінічній лікарні №1, та жінка з села Велика Тур'я, 72 роки, яка померла в Калуській центральній районній лікарні", - розповіла Савка.

За її словами, всього на Івано-Франківщині зафіксовано 26 летальних випадків від COVID-19.

"Станом на сьогодні від COVID-19 одужало 16 людей, з них четверо за останню добу", - сказала Савка.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області станом на ранок 14 квітня зафіксовано 332 випадки COVID-19.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3372 випадки, з них 98 летальні.

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