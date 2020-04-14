На Прикарпатье за сутки зафиксированы еще две смерти от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области за последние сутки зафиксировано две смерти от COVID-19. Об этом заявила первый заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Мария Савка во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки у нас два лабораторно подтвержденных летальных случаев. Это мужчина 84 лет,.. из города Ивано-Франковск, который лечился во Франковской городской клинической больнице №1, женщина из села Великая Турья, 72 года, которая умерла в Калушской центральной районной больнице", - рассказала Савка.
По ее словам, всего в Ивано-Франковской области зафиксировано 26 летальных случаев от COVID-19.
"По состоянию на сегодня от COVID-19 выздоровели 16 человек, из них четверо за последние сутки", - сказала Савка.
Как сообщалось, в Ивано-Франковской области по состоянию на утро 14 апреля зафиксирован 332 случая COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано 3372 случая, из них 98 летальных.