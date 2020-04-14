На Прикарпатье COVID-19 заболели четверо детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области зафиксировано 332 случая COVID-19, из которых четверо у детей. Об этом заявила заместитель главы Ивано-Франковской ОГА Мария Савка во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки мы имеем 32 новых случая положительных исследования в том числе по трем детям. Всего в области 332 подтвержденных случаев COVID-19, из которых четверо у детей. Девочка 14-ти лет жительница Снятинского района и два мальчика 8 и 9 лет из Косовского и Тлумацкого районов находятся на самоизоляции под наблюдением врачей", - сказала Савка.
По ее словам, четвертый ребенок - 17-летняя девушка находится в больнице.
Напомним, на Прикарпатье за сутки зафиксированы еще две смерти от COVID-19.