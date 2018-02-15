На Прикарпатті у вогні загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В одному з сіл Івано-Франківській області під час пожежі загинули двоє осіб. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, передає УНН.
“14.02.2018 о 16.15 год. Богородчанський р-н., с. Старі Богородчани, вул. Ковпака. Пожежа житлового будинку. На пожежі виявлено тіла 2-х загиблих осіб гр. 1963 р.н. та гр. 1972 р.н.”, – йдеться у повідомленні.
Усього, як проінформували в УПЦЗ Івано-Франківської ОДА, на території області за добу сталося п’ять пожеж.
Нагадаємо, упродовж вихідних 10 та 11 лютого вогонь забрав життя 22 українців.