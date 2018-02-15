На Прикарпатье в огне погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В одном из сел Ивано-Франковской области во время пожара погибли два человека. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения облгосадминистрации, передает УНН.
"14.02.2018 в 16.15 ч. Богородчанский р-н., с. Старые Богородчаны, ул. Ковпака. Пожар жилого дома. На пожаре обнаружены тела 2-х погибших гр. 1963 г.р. и гр. 1972 г.р.", - говорится в сообщении.
Всего, как проинформировали в УВГЗН Ивано-Франковской ОГА, на территории области за сутки произошло пять пожаров.
Напомним, в течение выходных 10 и 11 февраля огонь унес жизни 22 украинцев.