На Прикарпатті у лісі знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У лісі на Прикарпатті знайшли тіло чоловіка, який випав з-за керма мотоблока, вдарився головою об камінь і помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Іницидент стався 19 серпня у селі Далешево Городенківського району.
"У лісі виявлено тіло чоловіка без ознак життя. По прибуттю до місця події працівниками поліції встановлено, що цей чоловік є жителем села Далешево, громадянин 1979 р.н., керуючи мотоблоком марки "Зубр", з власної необережності, впав з нього, вдарившись головою об камінь. Від отриманої травми помер на місці", - вказали в управлінні.
Тіло чоловіка доставлено в Городенківський морг.
Нагадаємо, чоловік на Чернігівщині випав з-за керма мотоблока і помер.