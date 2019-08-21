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На Прикарпатті у лісі знайшли труп

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У лісі на Прикарпатті знайшли тіло чоловіка, який випав з-за керма мотоблока, вдарився головою об камінь і помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Іницидент стався 19 серпня у селі Далешево Городенківського району.

"У лісі виявлено тіло чоловіка без ознак життя. По прибуттю до місця події працівниками поліції встановлено, що цей чоловік є жителем села Далешево, громадянин 1979 р.н., керуючи мотоблоком марки "Зубр", з власної необережності, впав з нього, вдарившись головою об камінь. Від отриманої травми помер на місці", - вказали в управлінні.

Тіло чоловіка доставлено в Городенківський морг.

Нагадаємо, чоловік на Чернігівщині випав з-за керма мотоблока і помер.

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