На Прикарпатье в лесу нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В лесу на Прикарпатье нашли тело мужчины, который выпал из-за руля мотоблока, ударился головой о камень и умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
Иницидент произошел 19 августа в селе Далешево Городенковского района.
"В лесу обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По прибытию к месту происшествия сотрудниками полиции установлено, что этот человек является жителем села Далешево, гражданин 1979 г.р., управляя мотоблоком марки "Зубр", по собственной неосторожности упал с него, ударившись головой о камень. От полученной травмы скончался на месте", - указали в управлении.
Тело мужчины доставлено в Городенковский морг.
Напомним, мужчина в Черниговской области выпал из-за руля мотоблока и умер.