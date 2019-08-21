На Прикарпатье в лесу нашли труп

Иницидент произошел 19 августа в селе Далешево Городенковского района.

"В лесу обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По прибытию к месту происшествия сотрудниками полиции установлено, что этот человек является жителем села Далешево, гражданин 1979 г.р., управляя мотоблоком марки "Зубр", по собственной неосторожности упал с него, ударившись головой о камень. От полученной травмы скончался на месте", - указали в управлении.

Тело мужчины доставлено в Городенковский морг.

Напомним, мужчина в Черниговской области выпал из-за руля мотоблока и умер.