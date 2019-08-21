На Прикарпатье в лесу нашли труп

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 23088 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 55855 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121166 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131744 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122422 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126052 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128675 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152967 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150995 просмотра

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На Прикарпатье в лесу нашли труп

На Прикарпатье в лесу нашли труп

Киев  •  УНН

 • 26620 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В лесу на Прикарпатье нашли тело мужчины, который выпал из-за руля мотоблока, ударился головой о камень и умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Иницидент произошел 19 августа в селе Далешево Городенковского района.

"В лесу обнаружено тело мужчины без признаков жизни. По прибытию к месту происшествия сотрудниками полиции установлено, что этот человек является жителем села Далешево, гражданин 1979 г.р., управляя мотоблоком марки "Зубр", по собственной неосторожности упал с него, ударившись головой о камень. От полученной травмы скончался на месте", - указали в управлении.

Тело мужчины доставлено в Городенковский морг.

Напомним, мужчина в Черниговской области выпал из-за руля мотоблока и умер.

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