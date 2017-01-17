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На Прикарпатті протягом тижня на грип та ГРВІ захворіло 6 тис. 259 осіб

На Прикарпатті протягом тижня на грип та ГРВІ захворіло 6 тис. 259 осіб

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом другого тижня в Івано-Франківській області на грип та ГРВІ захворіло 6 тис. 259 осіб, в тому числі 3 тис. 337 дітей до 17 років, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної установи "Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

Інтенсивний показник складає 454,9 на 100 тис. нас., проти 624,8 за 1 тиждень, зниження на 37,3%.

На звітному тижні темп приросту серед дорослих і дітей до 17 років зменшився на 21,9 % та 31,3 % відповідно.

Вище середньообласного показника захворюваність на ГРВІ реєструвалась в Івано-Франківську — 649,0 на 100 тис. нас., м.Яремче — 1 910,7, Калуському — 575,6, Коломийському — 554,7, Долинському — 503,8, Тисменицькому районах — 503,0 на 100 тис. населення.

Питома вага дітей у віковому розподілі є такою: 0-4р. — 34,9%, 5-14р. — 52,8%, 15-17р. — 12,3%. Госпіталізовано 294 особи, з них 181 дитина до 17 років, що становить 61,5%.

Серед осіб, які звернулися за медичною допомогою, питома вага госпіталізованих становить 4,7%, проти 5,1 % на 1 тижні, за рахунок дітей вікових груп від 0 до 4 та 5-14 років.

Протягом 48-52 тижнів щепилось — 790 осіб, з груп ризику 713 осіб.

Нагадаємо, протягом другого календарного тижня 2017 року у заклади охорони здоров’я Закарпатської області із симптомами гострих респіраторних інфекцій звернулося 4 тис. 841 особа, що на 18% менше, ніж попереднього тижня.

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