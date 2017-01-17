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На Прикарпатье в течение недели гриппом и ОРВИ заболели 6 тыс. 259 человек

Киев • УНН

 • 7233 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 17 января. УНН. В течение второй недели в Ивано-Франковской области гриппом и ОРВИ заболело 6 тыс. 259 человек, в том числе 3 тыс. 337 детей до 17 лет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного учреждения "Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины".

Интенсивный показатель составляет 454,9 на 100 тыс. нас., по сравнению с 624,8 за 1 неделю, снижение на 37,3%.

На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 21,9% и 31,3% соответственно.

Выше среднеобластного показателя заболеваемость ОРВИ регистрировалась в Ивано-Франковске - 649,0 на 100 тыс. нас., Яремче - 1 910,7, Кольском - 575,6, Коломыйском - 554,7, Долинском - 503,8, Тисменицком районах - 503,0 на 100 тыс. населения.

Удельный вес детей в возрастном распределении такой: 0-4 г. - 34,9%, 5-14 г. - 52,8%, 15-17 г. - 12,3%. Госпитализированы 294 человека, из них 181 ребенок до 17 лет, что составляет 61,5%.

Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, удельный вес госпитализированных составляет 4,7%, против 5,1% на 1 неделе, за счет детей возрастных групп от 0 до 4 и 5-14 лет.

В течение 48-52 недель привили - 790 человек, из групп риска 713 человек.

Напомним, в течение второй календарной недели 2017 г. в учреждения здравоохранения Закарпатской области с симптомами острых респираторных инфекций обратились 4 тыс. 841 человек, что на 18% меньше, чем на прошлой неделе.

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